Работать с командой будет легенда североамериканского футбола Диего Алонсо.
Диего Алонсо, Getty Images
30 декабря 2019, 19:59
Диего Алонсо стал первым тренером в истории Интера Майами, сообщил клуб Дэвида Бекхэма в Твиттере.
Уругваец является единственным тренером, который выигрывал Лигу чемпионов КОНКАКАФ с двумя разными командами. Он сделал это с мексиканскими Пачукой и Монтерреем.
Интер Майами стартует в MLS в следующем сезоне. Первый официальный матч в своей истории команда проведет против ФК Лос-Анджелес первого марта.