Северная Америка

Работать с командой будет легенда североамериканского футбола Диего Алонсо.

Диего Алонсо стал первым тренером в истории Интера Майами, сообщил клуб Дэвида Бекхэма в Твиттере.

Уругваец является единственным тренером, который выигрывал Лигу чемпионов КОНКАКАФ с двумя разными командами. Он сделал это с мексиканскими Пачукой и Монтерреем.

Интер Майами стартует в MLS в следующем сезоне. Первый официальный матч в своей истории команда проведет против ФК Лос-Анджелес первого марта.