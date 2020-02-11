Мексиканец ждет разрешения на работу в США.
Хавьер Эрнандес, Getty Images
11 февраля 2020, 11:56
Новичок Лос-Анджелес Гэлакси Хавьер Эрнандес тренируется отдельно от команды, так как ожидает открытия американской визы, сообщает ESPN.
Чичарито присоединился к клубу из МЛС в январе из Севильи, но не приступил к работе с командой, так как ожидания разрешения на работу.
"Мы ждем визу. Я тренируюсь индивидуально, так как мы должны уважать процедуру. Нужно подождать. Надеюсь, скоро получу визу", – объяснил ситуацию 31-летний игрок.
Читайте также: ТОП-10 самых интересных переходов Примеры
В первой половине сезона Чичарито провел 17 поединков в составе Севильи, отличившись четырьмя голами.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.