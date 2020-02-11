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Мексиканец ждет разрешения на работу в США.

Новичок Лос-Анджелес Гэлакси Хавьер Эрнандес тренируется отдельно от команды, так как ожидает открытия американской визы, сообщает ESPN.

Чичарито присоединился к клубу из МЛС в январе из Севильи, но не приступил к работе с командой, так как ожидания разрешения на работу.

"Мы ждем визу. Я тренируюсь индивидуально, так как мы должны уважать процедуру. Нужно подождать. Надеюсь, скоро получу визу", – объяснил ситуацию 31-летний игрок.

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В первой половине сезона Чичарито провел 17 поединков в составе Севильи, отличившись четырьмя голами.

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