Северная Америка

Мексиканский форвард продолжит карьеру в США.

Лос-Анджелес объявил о подписании контракта с Хавьером Эрнандесом, также известным как Чичарито. Мексиканец присоединился к клубу по "правилу Бекхэма" – учитываться при проверке потолка зарплат клуба.

Срок действия контракта с 31-летним нападающим и условия перехода не разглашаются. По информации Los Angeles Times, Чичарито будет не только зарабатывать в Гэлакси больше Златана Ибрагимовича, но и вовсе станет самым высокооплачиваемым игроком MLS.

Лос-Анджелес Гэлакси не финишировал выше пятого места в Западной конференции с 2016 года, а Кубок MLS в последний раз выигрывал еще в 2014.