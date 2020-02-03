Испания

Комментатор каналов Футбол1/Футбол2 Кирилл Круторогов рассказывает о самых многообещающих и самых дорогих переходах в испанских клубах этой зимой.

Тринкау, за которого Барселона заплатила Браге 31 миллион евро, но оставила в этой команде до конца сезона и Рейнер, который перешел в Реал за 30 миллионов, но пока что будет выступать за вторую команду "сливочных", не попали в наш рейтинг.

Пако Алькасер

из Боруссии Д в Вильярреал

23 миллиона евро

Воспитанник Валенсии ранее неплохо выглядел в родной команде и даже получил приглашение от Барселоны. Тогда каталонцы потратили 30 миллионов. Но на Камп Ноу, если откровенно, Пако был "белой вороной", а вот в Дортмунде внезапно засиял. Играя на правах аренды, забил 12 голов в 14 матчах Бундеслиги, потому "шмели" поспешили выкупить его контракт за 21 миллион, после чего он отличился еще 11 раз в 23-х матчах.

При этом испанец установил новый рекорд чемпионата Германии по голам, забитым после выхода на замену. В принципе, ничего не предвещало его отъезда из Германии, но Боруссия купила Холланда и Алькасер вдруг стал лишним. А Вильярреал воспользовался возможностью, купив форварда за 23 миллиона евро при его номинальной оценке от Transfermarkt в 42 миллиона, что весьма странно. Но все равно Пако стал самым дорогим трансфером в истории "желтой субмарины". К слову, потраченные деньги уже отрабатываются.

Алессандро Флоренци

из Ромы в Валенсию

аренда

Уроженец Рима, воспитанник Ромы, лидер и капитан первой команды "волков". При Паулу Фонсеке он потерял место в основе, поэтому настаивал на смене команды, чтобы не лишиться возможности поехать на чемпионат Европы в составе сборной Италии. Левантийцы очень хотели прописать возможность выкупа Флоренци по истечении арендного соглашения, но Рома была категорически против таких условий, поэтому в Валенсии он проведет период только до конца сезона. Испанская же команда в лице Алессандро получила опытного качественного футболиста на правый фланг, способного закрыть несколько позиций. Задействовать его "летучие мыши" могут и в Лиге чемпионов.

Сусо

из Милана в Севилью

аренда

Еще один футболист, который сменил Серию А на Примеру, чем удивил многих. 26-летний атакующий хав делал первые шаги в своей карьере в Кадисе, а завершал получение футбольного образования в академии Ливерпуля. Там же испанец подписал первый профессиональный контракт, но за "мерсисайдцев" почти не играл. На родине в Ла Лиге выступал за Альмерию, но давно – в сезоне 2013-2014 годов. Зимой 2015-го Милан выкупил его контракт за скромные 1.3 млн.евро. И на Сан-Сиро Сусо вышел на действительно высокий уровень.

В футболке "россонери" он провел 153 матча, забил 24 гола и сделал 31 ассист. К нему даже всерьез начали присматриваться испанские топы – Реал и Барселона. Но дальше слухов дело не дошло. В текущем сезоне в большинстве матчей Серии А испанец выходил в основе, но вдруг угодил в запас, где провел три игры кряду. Переход в Севилью – это новая возможность для Сусо, который в 2012 году под руководством Лопетеги становился чемпионом Европы в составе сборной U-19 и именно при Лопетеги дебютировал в составе первой сборной. Клубы договорились об аренде на полтора года с правом выкупа андалусийцами за 22 миллиона.

Янник Феррейра Карраско

из Далянь Ифан в Атлетико

аренда

Марокканский бельгиец в 24 года резко засобирался в Китай, не устояв перед финансовым предложением в 10 миллионов евро. Многие критиковали его за то, что в таком молодом возрасте он во главу угла поставил не футбольный прогресс, а прибыль. Конечно же существенно ухудшилось его положение и в сборной Бельгии, хотя Янник был среди любимчиков Роберто Мартинеса и получал вызовы даже из Китая, но играть стал все же реже. А на носу Евро-2020.

Потому, когда возник вариант вернуться в Атлетико хотя бы ненадолго, он тут же принял предложение и с радостью приехал в Испанию, где Атлетико уже, конечно, серьезно изменилось, но Диего Симеоне остается на своем месте, а он также имел симпатию к бельгийцу. На следующий день после оглашения аренды до конца сезона Карраско уже вышел на замену в матче "матрасников" против Реала.

Юссеф Эн-Несири

из Леганеса в Севилью

20 миллионов евро

Марокканский нападающий воспитывался в Малаге, а когда команда утонула, оказавшись в Сегунде, за 6 миллионов перешел в Леганес. В составе скромного коллектива из пригорода Мадрида Юссеф выделялся и получал вызовы в сборную Марокко. О его возможном повышении активно писали летом, но тогда трансфер не состоялся. Суммарно за Лега он отыграл 53 матча, забил 15 голов и сделал 4 ассиста, в том числе 4 гола в текущем сезоне. А зимой Севилья выложила за него 20 миллионов, учитывая, что с Бен Йеддером они расстались полгода назад, Чичарито решил уехать в США, а Мунас Даббур так и не заиграл на Рамон Санчес Писхуан.

Рауль де Томас

из Бенфики в Эспаньол

20 миллионов евро

Воспитанник Реала провел в структуре королевского клуба 15 лет, но не сыграл ни одного матча в составе их первой команды. Он отлично показал себя в Райо Вальекано за два года аренды. Причем как в Сегунде, когда забил 24 гола и помог "пчелам" повыситься в классе, так и в Примере, отличившись еще 14 раз. На это "купилась" Бенфика, заплатив за испанского нападающего 20 млн.евро. Но за полгода в Лиссабоне поняли, что де Томас им не подходит, тем более, у него возникли трудности с адаптацией в чужой стране. "Орлы" были не против вернуть потраченные деньги, поэтому приняли предложение Эспаньола в те же 20 миллионов. А самого де Томаса не смутил вариант на родине, пусть и от команды, которая может вылететь в низший дивизион. Он прямо сказал, что считает Эспаньол серьезным клубом с богатой историей, потому долго над этим вариантом не раздумывал. В трех стартовых матчах в составе "попугаев" форвард забивал по голу.

Хатем Бен Арфа

из ниоткуда в Вальядолид

бесплатно

В начале карьеры французский атакующий полузащитник считался очень перспективным, чуть ли не новым Зиданом. На родине выступал за Лион и Марсель, тогда же начал вызываться в сборную Франции. В тот период им интересовались топ-клубы, вроде МЮ, Арсенала и Реала. Но вместо трансфера в подобном направлении, он переехал в более скромный Ньюкасл, но не заиграл ни там, ни в Халл Сити. А вот вернувшись на родину, в Ницце вдруг снова заявил о себе, выдав 17+6 в 34-х матчах Лиги 1, благодаря чему получил приглашение в ПСЖ. В плане клуба – это был пик его карьеры, в плане игры – нет. К тому же травмы помешали обрести стабильную форму. К примеру, в сезоне 2017-2018 он не сыграл ни минуты, так что не удивительно, что по истечению контракта с парижанами, стал свободным агентом. А в предыдущем сезоне в Ренне Бен Арфа снова немного напомнил себя в лучшие годы – 9 голов и 6 ассистов в 41 матче всех турниров. Правда, в Бретоне он не задержался и снова остался без команды. И вот, после шести месяцев отдыха, Бен Арфа возвращается в большой футбол, на этот раз подписав соглашение на полгода с Вальядолидом.

Адриан Эмбарба

из Райо Вальекано в Эспаньол

10 миллионов евро

Парень не слишком широко известен для украинского болельщика, но в действительности это добротный вингер для середняка топ-чемпионата. Эспаньол активировал его клаусулу, выкупив у Райо Вальекано. В прошлом сезоне Примеры Эмбарба выделялся в составе "пчел", забив 5 голов и сделав 6 ассистов. Команда вылетела, а он ее не покинул и за полгода успел выдать 7+11 в Сегунде, что и вдохновило "попугаев" на решительные действия.

Леандро Кабрера

из Хетафе в Эспаньол

9 миллионов евро

В зимнее межсезонье Эспаньол разошелся не по-детски, купив трех игроков на общую сумму в 39 миллионов. Не слабо как для абсолютного аутсайдера Примеры. Кабрера в Испании давно, с 2009 года, когда перешел из Дефенсора в Атлетико. Но у Симеоне не заиграл, потому после аренд в более скромные Рекреативо, Нумансию и Эркулес, перешел в дубль Реала, но выше не поднялся. Далее в его карьере были Сарагоса и Кротоне. А по-настоящему нашел себя Кабрера в Хетафе.

28-летний уругваец очень уверенно смотрелся в составе неожиданно сильной команды из пригорода Мадрида и в прошлом сезоне, когда она претендовала на Лигу чемпионов, а вышла в Лигу Европы, и в текущем розыгрыше чемпионата, и уже непосредственно в еврокубковом турнире. Даже удивительно, что он согласился променять набравший ход Хетафе на Эспаньол, который может оказаться в Сегунде.

Карлес Аленья

из Барселоны в Бетис

аренда

Воспитанник Ла-Масии пока что не стал ни новым Хави, ни новым Иньестой, но обладает неплохим потенциалом. Очередной выпускник академии каталонцев, который побывал рядом с первой команды, периодически получал игровую практику, но не смог реально заявить о себе и своих претензиях на более стабильное место в составе. Поэтому отправился взрослеть и показывать себя в Бетис. Сейчас ему 22, Transfermarkt оценивает Аленью в 20 миллионов, и в его нынешней команде все точно будет зависеть от него.