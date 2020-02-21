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Хавбек португальцев — о матче против Шахтера.

Полузащитник Бенфики Адель Таарабт дал свой комментарий после матча Лиги Европы, в котором его команда уступила Шахтеру.

"Мы разочарованы, поскольку хотели победить. Все решит домашний матч, который, я надеюсь, мы выиграем и пройдем дальше. Мы не думали об ответном поединке, двигаемся шаг за шагом. Это не самый плохой результат, но Бенфика играла на победу", — приводит слова Таарабта официальный сайт УЕФА.

Ранее свое мнение о неудачном для своей команды матче в Харькове высказал главный тренер португальцев Бруну Лаже.

Также о прошедшей встрече и будущем матче в Лиссабоне рассказал вингер Бенфики Франко Серви.