Лига Европы

Бруну Лаже высказался о гостевом поражении в матче Лиги Европы против Шахтера.

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы донецкий Шахтер одержал домашнюю победу над Бенфикой со счетом 2:1.

Главный тренер "орлов" Бруну Лаже прокомментировал неудовлетворительный результат, выделив положительные и отрицательные аспекты игры своих подопечных.

"Нам не хватило гола. Вначале игра была равной, шансы имели обе команды. Никто не хотел рисковать, что было заметно. Шахтер больше времени проводил с мячом. После перерыва соперник забил, и мы спланировали две замены, но еще до этого мы сравняли. Я отменил эти замены. Счет 1:1 был приемлем для нас, учитывая то, что второй матч мы проводим дома".

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"Далее инициатива перешла к нам, и в тот момент, как по мне, лучший для нас за 90 минут, мы пропустили второй мяч. Старались заставить Шахтер делать то, что они не любят, использовали ширину, контратаковали. Впереди ответный поединок в Лиссабоне, но до него еще важная игра с Жил Висенте в чемпионате. Шансы остаются, и вопрос о том, кто пройдет дальше, еще не снят".

"В некоторых моментах мы допустили ошибки, после чего Шахтер создавал моменты. Да, признаю, их у соперника сегодня было больше. Нам не удалось правильно, плотно обороняться против левого фланга "горняков", где действует Исмаили. Шахтер выиграл, но это лишь первый матч из двух. В следующем поединке на нашем стадионе нас поддержит много болельщиков, а мы сделаем все возможное, чтобы добиться нужного результата", — приводит слова Бруну Лаже официальный сайт Шахтера.

Ответный матч Бенфика – Шахтер состоится 27 февраля в Лиссабоне, а перед этим "горняки" сыграют в рамках чемпионата Украины с Десной 23 февраля.

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