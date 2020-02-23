Петряк — лучший игрок матча против Залаэгерсега по версии фанатов

Украинский полузащитник принес победу Фехервар, оформив хет-трик.
Иван Петряк, МОЛ Фехервар
23 февраля 2020, 15:52
Фехервар обыграл Залаэгерсег в 22-м туре чемпионата Венгрии (4:1), а главным героем встречи стал полузащитник Иван Петряк, который оформил хет-трик за 12 минут.
Болельщики оценили вклад украинского хавбека, назвав его лучшим игроком встречи. Сам Петряк ранее поделился эмоциями после своего первого хет-трика на профессиональном уровне.
Отметим, в 22 матчах чемпионата Венгрии на счету Петряка пять голов в текущем розыгрыше.
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