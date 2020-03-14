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Football.ua собрал чемпионаты, которые не испугались коронавируса.

Футбольный мир на время потерял все ведущие чемпионаты ТОП-лиг, но это вовсе не означает, что жизнь для игры №1 остановилась. Поклонники футбола по-прежнему могут посмотреть Серию А, Лигу 1 и Примеру, только нужно капнуть немного глубже.

Football.ua собрал список "выживших" чемпионатов, которые не испугались коронавируса и по-прежнему продолжаются.

Украинская премьер-лига



Наше элитное первенство пока что идет, но может остановиться в любой момент. Власти ограничились проведением поединков 23-го 24-го туров за закрытыми дверями. Самое время уделить чуть больше внимания родному чемпионату, ведь даже для искушенных баталиями ТОП-5 лиг поклонников найдутся интересные встречи.

Тем более, после разбиения на две шестерки каждый тур УПЛ имеет минимум один матч с ТОП-вывеской. Так, на этих выходных пройдет встреча Шахтера с Зарей, а Динамо будет противостоять Десне. Подобные поединки в этом сезоне зарекомендовали себя с лучшей стороны и обещают, в первую очередь, яркий футбол и высокий накал страстей соответственно.

Non-League в Англии



Любители британского футбола могут найти чем утолить жажду. Так, в Англии по-прежнему играют в футбол в низших дивизионах. Что может быть лучше для ценителей настоящего британского футбола?

Турецкая Суперлига



Турецкий чемпионат пока что не берет паузу и остается достаточно интересным для украинских поклонников футбола, ведь там выступает много наших соотечественников. Так, накануне проходил поединок, в котором на поле сошлись Жерсон Родригес, арендованный у Динамо, с Денисом Гармашем и Николаем Морозюком.

Отметиться смогли все заявленные персонажи. Первые два забитыми голами, а Морозюк заработал удаление на Жерсоне Родригесе. Борьба на вершине турнирной таблицы довольно интересная, а потому обходить чемпионат Турции стороной вовсе не стоит.

Лиги штатов в Бразилии



В данную пору года в Бразилии проходят чемпионаты штатов, где сильнейшие команды соперничают с соседями. Так, чемпион Бразилии Фламенго сыграет против представителя более низкой лиги — Португезы.



Сан-Паулу, в свою очередь, сыграет с одним из ближайших соседей — Сантосом. Такие матчи всегда сопровождаются высоким накалом страстей, а потому, если у вас есть возможность, то стоит посмотреть эту игру.

Российская Премьер-лига



Чемпионат в России тоже не останавливается, однако некоторые поединки проходят без зрителей.

Копа де ла Суперлига Аргентины



По данному турниру остаются некоторые вопросы. Самым главным поединком должна была быть встреча Ривер Плейта и Атлетико Тукуман. Однако первые не хотят проводить поединок из-за риска заразиться коронавирусом.

Ранее также отказывались играть Химнасия и Банфилд, но из-за угрозы снятия очков все-таки пришлось выйти на поле.

Список остальных лиг, в которых футбол не ушел на перерыв:

Желаете посмотреть Серию А, тогда вам нужен чемпионат Эквадора. Лига 1? Индонезия в помощь. Желаете глянуть Примеры? Многочисленные представители Южной Америки готовы в этом помочь.

Австрапия — А-Лига

Алжир — Суперлига

Аргентина — Примера B Насиональ, Примера B Метрополитана, Торнео Федерал А

Азербайджан — Премьер-лига

Боливия — Примера дивизион

Чили — Примера дивизион

Коста Рика — Примера дивизион

Эквадор — Серия А

Сальвадор — Примера дивизион

Гватемала — Лига Насьональ

Гондурас — Лига Насьональ

Венгрия — Высшая лига

Индия — Суперлига, Первая лига

Индонезия — Лига 1

Казахстан — Премьер лига

Малайзия — Супер лига

Мексика — Ассенсо МХ

Марокко — Ботола Про

Нигерия — НПФЛ

Россия — Первый дивизион

Сербия — Супер лига

Сингапур — S-лига

Турция — Первая лига

ОАЭ — Арабская лига

Уругвай — Примера дивизион

Вьетнам — V-лига

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