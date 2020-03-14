Football.ua собрал чемпионаты, которые не испугались коронавируса.
Игроки эквадорского Индепедьенте против Фламенго, фото getty images
14 марта 2020, 15:15
Футбольный мир на время потерял все ведущие чемпионаты ТОП-лиг, но это вовсе не означает, что жизнь для игры №1 остановилась. Поклонники футбола по-прежнему могут посмотреть Серию А, Лигу 1 и Примеру, только нужно капнуть немного глубже.
Football.ua собрал список "выживших" чемпионатов, которые не испугались коронавируса и по-прежнему продолжаются.
Украинская премьер-лига
Наше элитное первенство пока что идет, но может остановиться в любой момент. Власти ограничились проведением поединков 23-го 24-го туров за закрытыми дверями. Самое время уделить чуть больше внимания родному чемпионату, ведь даже для искушенных баталиями ТОП-5 лиг поклонников найдутся интересные встречи.
Тем более, после разбиения на две шестерки каждый тур УПЛ имеет минимум один матч с ТОП-вывеской. Так, на этих выходных пройдет встреча Шахтера с Зарей, а Динамо будет противостоять Десне. Подобные поединки в этом сезоне зарекомендовали себя с лучшей стороны и обещают, в первую очередь, яркий футбол и высокий накал страстей соответственно.
Non-League в Англии
Любители британского футбола могут найти чем утолить жажду. Так, в Англии по-прежнему играют в футбол в низших дивизионах. Что может быть лучше для ценителей настоящего британского футбола?
Турецкая Суперлига
Турецкий чемпионат пока что не берет паузу и остается достаточно интересным для украинских поклонников футбола, ведь там выступает много наших соотечественников. Так, накануне проходил поединок, в котором на поле сошлись Жерсон Родригес, арендованный у Динамо, с Денисом Гармашем и Николаем Морозюком.
Отметиться смогли все заявленные персонажи. Первые два забитыми голами, а Морозюк заработал удаление на Жерсоне Родригесе. Борьба на вершине турнирной таблицы довольно интересная, а потому обходить чемпионат Турции стороной вовсе не стоит.
Лиги штатов в Бразилии
В данную пору года в Бразилии проходят чемпионаты штатов, где сильнейшие команды соперничают с соседями. Так, чемпион Бразилии Фламенго сыграет против представителя более низкой лиги — Португезы.
Сан-Паулу, в свою очередь, сыграет с одним из ближайших соседей — Сантосом. Такие матчи всегда сопровождаются высоким накалом страстей, а потому, если у вас есть возможность, то стоит посмотреть эту игру.
Российская Премьер-лига
Чемпионат в России тоже не останавливается, однако некоторые поединки проходят без зрителей.
Копа де ла Суперлига Аргентины
По данному турниру остаются некоторые вопросы. Самым главным поединком должна была быть встреча Ривер Плейта и Атлетико Тукуман. Однако первые не хотят проводить поединок из-за риска заразиться коронавирусом.
Ранее также отказывались играть Химнасия и Банфилд, но из-за угрозы снятия очков все-таки пришлось выйти на поле.
Список остальных лиг, в которых футбол не ушел на перерыв:
Желаете посмотреть Серию А, тогда вам нужен чемпионат Эквадора. Лига 1? Индонезия в помощь. Желаете глянуть Примеры? Многочисленные представители Южной Америки готовы в этом помочь.
Австрапия — А-Лига
Алжир — Суперлига
Аргентина — Примера B Насиональ, Примера B Метрополитана, Торнео Федерал А
Азербайджан — Премьер-лига
Боливия — Примера дивизион
Чили — Примера дивизион
Коста Рика — Примера дивизион
Эквадор — Серия А
Сальвадор — Примера дивизион
Гватемала — Лига Насьональ
Гондурас — Лига Насьональ
Венгрия — Высшая лига
Индия — Суперлига, Первая лига
Индонезия — Лига 1
Казахстан — Премьер лига
Малайзия — Супер лига
Мексика — Ассенсо МХ
Марокко — Ботола Про
Нигерия — НПФЛ
Россия — Первый дивизион
Сербия — Супер лига
Сингапур — S-лига
Турция — Первая лига
ОАЭ — Арабская лига
Уругвай — Примера дивизион
Вьетнам — V-лига
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