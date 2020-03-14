Аргентина

Аргентинский клуб не намерен выходить на поле в кубковом матче.

Ривер Плейт не намерен проводить матч Кубка аргентинской Суперлиги против Атлетико Тукуман из-за эпидемии коронавируса.

Аргентинский клуб опубликовал обращение на своем официальном сайте, в котором говорится, что он не будет участвовать в матче и с 14 марта уйдет на карантин.

Руководство "миллионеров" переживает за своих игроков и персонал и не намерено рисковать их здоровьем. Кроме того, симптомы коронавируса были обнаружены у одного из игроков первой команды.

Читайте также: Коронавирус: что это и как он влияет на футбол

Матч Ривер Плейт – Атлетико Тукуман запланирован на 14 марта и должен начаться в 22:45 по киевскому времени.

Ранее южноамериканские футбольные органы приняли решение перенести поединки Кубка Либертадорес и квалификации ЧМ-2022.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.