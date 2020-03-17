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Очередное европейское первенство прекратило поединки.

Федерация футбола Венгрии сообщила о том, что все турниры внутри страны приостановлены в связи с пандемией коронавируса в Европе.

Также, по требованию организации, в ближайшее время прекратятся тренировочные процессы команд. На момент 25-го тура в Высшей лиге лидирует Ференцварош под руководством Сергея Реброва.

Таким образом, в Европе остается лишь пять чемпионатов, которые все еще не прекратили свои поединки из-за распространения болезни.

Ранее сообщалось, что сегодня, 17-го марта, может быть принято решение о приостановлении украинской Премьер-лиги.