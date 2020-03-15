Украина

Скорее всего, сезон-2019/20 будет приостановлен на неопределенный срок.

Во вторник, 17 марта, состоится заседание представителей всех 55 ассоциаций союза и УЕФА. На встрече будут обсуждать сложившуюся ситуацию с коронавирусом и то, что делать дальше. Также речь пойдет о Евро-2020 и еврокубках.

Руководство УПЛ соберется в этот день и будет принимать решение о судьбе нашего чемпионата. Само собой, сделано это будет после консультации с УЕФА.

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Скорее всего, в ходе дискуссии будет принято решение остановить все внутренние первенства, в том числе украинскую Премьер-лигу. Не исключен вариант, что сезон в УПЛ (как и других лигах) будет досрочно завершен, а места закрепятся согласно нынешних позиций команд.

Ранее Football.ua анализировал на примере английской Премьер-лиги: что будет с командами, если сезон так и не будет возобновлен.

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