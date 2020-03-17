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Скорее всего, товарищеские матчи пройдут в начале июня.

УЕФА сообщил, что запланированные товарищеские игры будут перенесены на начало июня.

Изначально, матч Франция – Украина должен был состояться 27 марта, а с Польшей – 31-го.

Поединки переносятся на начало июня, но все будет зависеть от рекомендаций УЕФА. Кроме того, отменен сбор национальной команды, который был запланирован на 23 марта.

Ранее сообщалось, что УЕФА также перенес Евро на 2021-й год.