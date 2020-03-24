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Вашему вниманию символическая сборная 1-го тура первенства Беларуси.

Белорусская федерация футбола определилась с символической сборной футболистов по итогам первого тура чемпионата Беларуси.

В список лучших игроков стартовых матчей белорусского первенства попал защитник Алексей Ковтун, защищающий цвета брестского Руха.

Украинский центрбек в поединке против минского Динамо стал автором единственного гола, который принес его команде минимальную победу.

Напомним, Алексей Ковтун в зимнее трансферное окно покинул львовские Карпаты, после чего перебрался в Рух из Бреста.

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