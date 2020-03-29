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Украинский защитник не провел ни одного официального матча.

Егвений Хачериди после перехода в Динамо Брест так и не успел дебютировать за новую команду.

О причине, из-за которой украинский защитник не выходит на поле, рассказал главный тренер команды Сергей Ковальчук.

"Хачериди на тренировке сломал палец, ему наложили гипс. Потому он пока что вне игры", — приводит слова Ковальчука football.by.

Напомним, что перед переходом в Динамо Брест у Хачериди было несколько предложений из УПЛ.