Украинский защитник не провел ни одного официального матча.
Евгений Хачериди, фото Динамо Брест
29 марта 2020, 11:00
Егвений Хачериди после перехода в Динамо Брест так и не успел дебютировать за новую команду.
О причине, из-за которой украинский защитник не выходит на поле, рассказал главный тренер команды Сергей Ковальчук.
"Хачериди на тренировке сломал палец, ему наложили гипс. Потому он пока что вне игры", — приводит слова Ковальчука football.by.
Напомним, что перед переходом в Динамо Брест у Хачериди было несколько предложений из УПЛ.