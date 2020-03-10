Украина

Защитник не захотел переходить в другой украинский клуб.

Евгений Хачериди, осенью ставший игроком Динамо Брест, рассказал о греческом отрезке карьеры, а также поведал, что имел много предложений из УПЛ, но хотел вернуться лишь в Динамо.

"Я больше полтора года не играл, просто тренировался в Греции, так что надо набирать форму. В начале играл же в Греции: два поединка чемпионата, в Лиге чемпионов поиграл, а потом почему-то сел, а чего сел – не знаю. Был ли конфликт? Никто ничего не говорил, никто ничего не объяснил. Так получилось, бывает.

Меня не то что отпускать не хотели, я уже сам хотел. Летом, кажется, у них заканчивался чемпионат и я договорился с президентом, чтобы меня отпустили на определенных условиях. И все, разошлись. Пожали руки и все нормально.

Потом в Динамо Брест сказали: "Хочешь или не хочешь?". Я знаю ребят здесь, украинцы есть, хороший коллектив. Я хочу играть, а у команды высокие амбиции, поэтому с удовольствием согласился. Были варианты в Украине. Было много вариантов, но если уже рассматривать, то хотелось только назад в Динамо.

Есть ли шансы поехать на чемпионат Европы? Не думаю. Я здраво смотрю на вещи. Мало кто заглядывает в чемпионат Беларуси", — сказал Хачериди Football Hub.

Напомним, Игорь Суркис рассказал, что не отпустил Евгения Хачериди в Шахтер за 22 миллиона евро.