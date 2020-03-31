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Руководство австрийской Бундеслиги решило не придумывать свои варианты.

В связи с продолжающейся пандемией коронавируса, затронувшей и Австрию, чемпионат страны остановлен, однако в отличие от Италии, Англии и прочих стран, где футбольные чиновники прорабатывают различные варианты возобновления или завершения национальных первенств, местная Бундеслига сохраняет спокойствие.

В официальном пресс-релизе австрийской Бундеслиги говорится, что организация намерена дождаться официальных рекомендаций от ФИФА и УЕФА и действовать в соответствии с ними.

На момент начала карантина в Австрии, как и в Украине, начался второй этап национального первенства. В чемпионской шестерке после 22-го тура лидирует ЛАСК, опережающий на 3 очка РБ Зальцбург, на 7 — Рапид, на 8 — Вольфсбергер, на 11 — Штурм и на 13 — Хартберг.

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