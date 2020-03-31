Нидерланды. Новость

Правительство страны запретило проводить спортивные мероприятия до 1 июня.

До 1 июня в Нидерландах запрещено проводить футбольные матчи (как и другие спортивные мероприятия) даже без зрителей — сообщает Football Oranje.

24 марта правительство Нидерландов официально продлило карантин в стране до лета, однако в официальном документе не было упомянуто о том, что это касается спортивных мероприятий. Поскольку ранее в стране футбол был официально остановлен до 6 апреля, это позволило руководству лиги и федерации задуматься о продолжении турниров без зрителей.

Однако теперь все правки, касающиеся спорта, в распоряжение о продлении карантина внесены, и футбольным чиновникам, похоже, придется вернуться к обсуждению первоначального варианта завершения сезона без объявления чемпиона.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.