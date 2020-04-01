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Чиновник заявил, что международные футбольные органы не давят на белорусский футбол.

Председатель Федерации футбола Беларуси Владимир Базанов поделился мнением о проведении чемпионата Беларуси в период пандемии коронавируса.

"Критической ситуации никакой нет, поэтому мы продолжаем чемпионат. Ко второму туру закупили 500 литров антисептика. Завезли по стадионам. Самое главное, чтобы люди понимали сами. Мыли руки, антисептиком пользовались. Не чихали, больными не шли на стадион", — сказал функционер в интервью телеканалу Беларусь-5.

"Никто на нас не давит, ни УЕФА, ни кто-то еще. Сами принимаем решение. Не говорим, что будем играть весь чемпионат. Если будет какая-то критическая ситуация, тогда остановим чемпионат Беларуси. Посмотрите, людей в медицинских повязках на стадионах почти нет. И в городах не вижу. Никакой нервозности и паники. И это правильно".

Ранее тренер брестского Руха заявил, что международные футбольные органы давят на Белорусскую федерацию футбола.

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