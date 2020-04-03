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В УЕФА надеются возобновить европейские чемпионаты, несмотря на пандемию коронавируса.

Союз европейских футбольных ассоциаций выступил с официальным письменным обращением для 55 европейских футбольных ассоциаций, чтобы те не спешили с досрочной отменой чемпионатов, как это ранее произошло в Бельгии.

Представители УЕФА надеются, что футбол в скором времени вернется, а нынешний сезон удастся успешно завершить, невзирая на пандемию коронавируса.

"Мы уверены, что футбол может возобновиться в ближайшие несколько месяцев на тех условиях, которые будут продиктованы органами государственной власти".

"Любое решение о завершении сезона на данном этапе мы считаем преждевременным и неоправданным. Важно, чтобы никакая пандемия не смогла повлиять на завершение чемпионатов и фиксирование результатов по текущему положению клубов в турнирных таблицах", — сказано в заявлении УЕФА.

Напомним, ранее УЕФА попросил лиги завершить нынешний сезон до третьего августа.

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