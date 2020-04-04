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Клуб сумел обыграть Худжанд с разницей в один гол.

Несмотря на то, что практически все чемпионаты приостановлены из-за угрозы коронавируса, в Таджикистане все идет согласно расписанию.

Истиклол, который тренирует украинский и таджикский тренер Виталий Левченко, обыграл Худжанд и завоевал трофей.

Таким образом, Истиклол стал девятикратным обладателем Суперкубка.

Суперкубок Таджикистана-2020

Истиклол – Худжанд 2:1

Голы: Санджар Рихсибоев, 2 (0:1). Манучехр Джалилов, 78 (1:1). Мухаммаджон Рахимов, 80 (2:1).

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