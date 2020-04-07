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Ассоциация планируем изменить некоторые действующие правила.

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что организация изменит ряд правил, чтобы приспособиться к новым обстоятельствам, вызванным из-за пандемии коронавируса в Европе.

"Пандемия COVID-19 изменила все фактические обстоятельства, связанные с футболом в этом сезоне. Таким образом, ФИФА вместе с заинтересованными сторонами выдвинула несколько практических идей и предложений для решения этих новых обстоятельств. Хотя это не решит все проблемы, мы должны способствовать обеспечению стабильности и ясности в футболе в обозримом будущем.

"Мы надеемся, что эти совместные усилия под руководством ФИФА могут послужить положительным примером того, как футбол может объединиться и продемонстрировать единство, солидарность и дух компромисса, чтобы противостоять предстоящим трудным временам. Но прежде чем наступят эти времена, всем должно быть ясно одно, особенно сейчас: здоровье на первом месте", — цитирует Инфантино официальный сайт ФИФА.

К примеру, ФИФА предлагает действующие контракты футболистов, которые истекают в конце июня 2020, бессрочно продлить до окончания нынешнего сезона.

Также стало известно, что изменятся рамки будущего трансферного окна, которое будет подкорректировано под даты завершения сезона.