Другое

Сергей Ковальчук высказался о победе над Шахтером Солигорск в полуфинале Кубка Беларуси.

Динамо-Брест обыграло солигорский Шахтер в рамках первого полуфинального поединка Кубка Беларуси со счетом 2:0. Стоит отметить, что данный матч стал дебютным для украинского защитника Евгения Хачериди в составе белорусского клуба.

Главный тренер брестского Динамо Сергей Ковальчук прокомментировал результат встречи, а также немногословно высказался об игре экс-футболиста сборной Украины.

"Прежде всего, я благодарен ребятам за должное отношение к делу, которое они показали в этом матче. Шахтер – это достаточно серьезный соперник, который ставит высокие цели и в чемпионате, и в Кубке".

"Что касается игры, то в дебюте воспользовались своими моментами. К сожалению, дальше шансы не удалось реализовать. Всё равно все будет решаться в Солигорске. Как говорится, сыграли первый тайм. Рады, что выиграли, но думаю, что нас ждет тяжелая игра на выезде".

"Как оцениваю дебют Хачериди? Я доволен им, как и остальными игроками на поле. Сегодня была команда, чему очень рад", — приводит слова Ковальчука пресс-служба Динамо-Брест.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.