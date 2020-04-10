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Экс-нападающий Арсенала попробует себя в футболе в другой роли.

Датский форвард Никлас Бендтнер может вскоре стать тренером.

"Одна из вещей, на которые я способен – это стать тренером. Хочу пройти образовательные курсы и получить необходимые лицензии", — цитирует Бендтнера tribalfootball.

Бывший тренер Никласа в Копенгагене, Столе Сольбаккен, верит, что у того все получится. "Бендтнер хорошо понимает в футболе, это вне всяких сомнений. Кроме того, у него есть опыт выступлений в разных странах", — рассказывал Столе ВТ.

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Сейчас Бендтнер пребывает в статусе свободного агента после того, как его контракт с Копенгагеном истек в декабре.