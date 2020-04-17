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Главный тренер солигорского Шахтера прокомментировал поражение своего клуба от Слуцка (1:2).

Шахтер Солигорск уступил Слуцку в матче пятого тура чемпионата Беларуси.

"Комментарий короткий, такого начала я еще не помню в своей жизни. Что сделаешь? Что есть, то есть. В чем-то оправдываться я не буду. Если команда в прошлой игре сделала 21 удар, сейчас – 24 или 25, из них больше половины в створ – и мы забить не можем... Не знаю. Работаем, работаем. Значит, не умеем мы забивать, если пенальти не забиваем. Реализовывай, 40 минут времени – и все было бы по-другому. Но что имеем, то имеем".

Об отсутствии Савичко:

"Он заболел, травму еще в предыдущей игре получил. Межреберная невралгия. Он просто не мог выйти".

О травме Шиндагоридзе:

"У него тоже проблемы с крестообразными связками. Когда это решится, я даже не знаю. Надо делать еще повторно МРТ, а так как у него уже было, то никто не возьмется. Это надо делать там, где, как вы знаете, везде все закрыто".

Об игре своей команды:

"Чего не хватило? Ну, у нас за всю игру... Даже не удар, шла подача – и первый гол. До этого хоть один удар был по воротам? Не было. Наоборот, нагнетали, были моменты и перекладина. До логического завершения не доходило. Первая вылазка, штрафной, 30 метров или больше, но удара не было. Шла подача, никто не коснулся – и мяч залетел в ворота. Что мне говорить? Печально", — приводит слова Юрия Вернидуба Прессбол.

Отметим, что лишь в этом матче команда Вернидуба прервала четырехматчевую серию без голов.

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