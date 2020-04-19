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Американская лига находится в поисках вариантов выхода из кризиса.

Большинство футбольных чемпионатов по всему миру были вынуждены уйти на паузу в связи с пандемией коронавируса. Не стала исключением и МЛС, которая была приостановлена 12 марта.

Как сообщает издание AS, соревнования в главной американской футбольной лиге не возобновятся как минимум до 8 июня. Финал Кубка МЛС же руководство местной лиги планирует перенести на конец декабря.

В данный момент МЛС намерена обсудить с профсоюзом урезание зарплат футболистов. Руководство лиги планирует сократить зарплатную ведомость, которая находится на уровне 310 миллионов долларов, на 50%. При этом изменения не коснутся игроков, которые получают меньше 100 тысяч долларов. Зарплаты футболистов, которые превышают 100 тысяч долларов, не будут урезаны ниже этой цифры.

Текущий сезон МЛС практически не успел стартовать, так как было сыграно всего два матча.

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