Северная Америка

По рекомендации врачей карантин в МЛС увеличили с одного месяца до двух.

Руководство МЛС 12 марта приняло решение отложить первенство на 30 дней из-за развития пандемии коронавируса, но в связи с эпидемиологической ситуацией карантин в Главной лиге соккера Северной Америки пришлось продлить — сообщил официальный Твиттер организации.

Предварительной датой, после которой регулярное первенство МЛС возобновится, называют 10 мая, при этом чемпионат может продлиться до декабря.

До ухода на карантин МЛС успела провести два тура, причем не обошлось без неожиданностей: если два поражения дебютанта лиги Интер Майами никого не удивили, то последнее место чемпиона прошлого регулярного сезона в Восточной конференции Нью-Йорк Сити стало сюрпризом.

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