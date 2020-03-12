Северная Америка

Еще один чемпионат взял паузу из-за вспышки коронавируса.

МЛС приняла решение остановить розыгрыш чемпионата на ближайшие 30 дней из-за вспышки COVID-19, сообщает официальный сайт лиги.

За данный период клубы и лига сообщат о планах на продолжение сезона, исходя из оценки воздействия вируса, которую проведет целевая медицинская группа.

Напомним, что ранее розыгрыши футбольных чемпионатов остановили Италия и Испания.

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