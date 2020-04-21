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Решение по поводу календаря оставшихся матчей сезона-2019/20 ожидается в четверг, 23 апреля.

Специальные рабочие группы УЕФА разработали несколько вариантов возможного завершения сезона и предоставили из 55-ти национальным ассоциациям, входящим в Европейский футбольный союз – сообщил официальный сайт УЕФА.

В вариантах календаря учтены как даты национальных турниров, так и еврокубковых, а также матчи сборных.

В четверг, 25 апреля, на "заседании" Исполкома УЕФА, которое пройдет в режиме видеоконференции, один из вариантов может быть утвержден.

Ранее сообщалось, что УЕФА озвучил даты возобновления Лиги чемпионов и Лиги Европы.

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