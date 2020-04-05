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Организация опровергла слова президента УЕФА Александра Чеферина.

Ранее Александр Чеферин заявил, что матчи еврокубков должны быть сыграны до 3 августа, иначе потом будет слишком поздно.

"Это неправда. Нет установленных сроков для завершения сезона. Сейчас УЕФА анализирует ситуацию и думает, как завершить внутренние и международные соревнования в рамках рабочей группы, созданной 17 марта".

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"Матчи могут пройти в июле и августе, если будет необходимость", — приводит заявление УЕФА Goal.com.

Ранее УЕФА призвал лиги не завершать досрочно сезон.

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