Организация опровергла слова президента УЕФА Александра Чеферина.
ФОТО: ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ УЕФА
05 апреля 2020, 19:27
Ранее Александр Чеферин заявил, что матчи еврокубков должны быть сыграны до 3 августа, иначе потом будет слишком поздно.
"Это неправда. Нет установленных сроков для завершения сезона. Сейчас УЕФА анализирует ситуацию и думает, как завершить внутренние и международные соревнования в рамках рабочей группы, созданной 17 марта".
Смотрите также: Собаки, дети и хедшоты: как футболисты проводят время на карантине.
"Матчи могут пройти в июле и августе, если будет необходимость", — приводит заявление УЕФА Goal.com.
Ранее УЕФА призвал лиги не завершать досрочно сезон.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.