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В чемпионате Беларуси пройдет поединок с участием украинцев.

В рамках шестого тура белорусского чемпионата Динамо Брест примет Шахтер Солигорск.

В стартовом составе хозяев выйдут Артем Милевский и Александр Нойок. Как известно, Евгений Хачериди еще не скоро поможет своей команде – он дисквалифицирован на пять матчей, а также оштрафован примерно на 15 тысяч гривен.

Что касается Шахтера, то клуб из Солигорска возглавляет Юрий Вернидуб – экс-наставник луганской Зари.

На Football.ua доступна видео онлайн-трансляция матча Динамо Брест – Шахтер Солигорск.

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