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Украинский защитник прокомментировал скандальный эпизод в чемпионате Беларуси.

Хачериди получил красную карточку в поединке против Витебска и по сообщениям СМИ угрожал арбитру после игры, однако сам Евгений отрицает это.

"Что касается моего удаления, то когда увидел красную карточку и еще пенальти, был в недоумении. Эпизод был доигран, мяч в руках у вратаря, за что пенальти?

Да я зацепил игрока, но это было уже после того, как момент был доигран. Все. Игрок Витебска схватился за живот и упал. Пытался спросить судью, как он может объяснить случившееся, он только бубнел что-то себе под нос.

Угрозы судье в подтрибунном помещении? Такого не было. Были слова, эмоции, но никаких угроз не было", – приводит слова Хачериди metaratings.by.

Напомним, что Динамо-Брест не собирается расторгать контракт с украинцем из-за произошедшего.