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Нападающий Динамо-Брест уверен, что его 32-летнему товарищу по команде нужно поменяться.

Форвард Динамо-Брест Артем Милевский прокомментировал очередной скандал с участием Евгения Хачериди. Тот в матче 5-го тура чемпионата Беларуси зачем-то ударил в своей штрафной игрока Витебска, таким образом не только заработав себе удаление, но и "привезя" пенальти.

"Не хочу много говорить про Хачериди. Ему надо что-то в себе менять. Ладно бы, мы еще одну игру проиграли. Но потом он не играет, и мы проигрываем 0:2 Шахтеру. Нужно не о себе думать, а про коллектив. Понятно, что его провоцировали, но...", — заявил Милевский в прямом эфире на своем YouTube-канале.

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Хачериди после матча еще и повздорил с арбитром. В итоге Евгения дисквалифицировали на пять поединков.

Динамо-Брест в шестом туре уступило Шахтеру Юрия Вернидуба – 0:2. Теперь команда, которая является действующим чемпионом Беларуси, идет на 14-м месте в таблице, набрав лишь семь очков в шести играх.

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