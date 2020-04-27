Другое

Нынешний сезон в чемпионате Бельгии все еще может быть доигран до конца.

Судьбоносное решение для чемпионата Бельгии сезона-2019/20 о досрочном завершении турнира будет рассматриваться на следующей неделе, четвертого мая, сообщает Sky Sports. Есть вероятность, что сезон все-таки будет продолжен.

В начале апреля руководство Про-лиги рекомендовало завершить сезон досрочно и признать чемпионом лидировавший Брюгге. Это был первый чемпионат Европы, практически принявший подобное решение – для вступления в силу оно должно быть утверждено на общем собрании клубов.

Президент УЕФА Александер Чеферин ранее заявил, что Бельгия может остаться без еврокубков в следующем сезоне, если чемпионат не будет доигран.

Это не единственная забота для бельгийского футбола. В этом месяце сразу семь клубов первого и второго дивизиона не смогли получить лицензию на выступления в следующей кампании. Среди них – Стандард, Остенде и Локерен.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.