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Украинец хочет получать больше игровой практики.

Полузащитник Марьян Швед недоволен своим положением в Селтике и готов рассмотреть вариант с уходом из шотландского клуба, сообщает Football Insider.

Украинский вингер готов встретиться с главным тренером Нилом Ленноном и руководством клуба, чтобы обсудить свое будущее. Менеджер "обручей" называет 22-летнего игрока большим талантом, но считает, что он ниже уровнем, чем основные игроки команды.

Швед перешел в Селтик в мае 2019-го из Карпат. В футболке "зелено-белых" полузащитник провел 3 поединка, отличившись одним голом.

Ранее Леннон заявлял, что Швед на недостаточном уровне владеет английским языком.

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