Другое

Football.ua выделяет ключевые события прошедшего футбольного дня.

Несмотря на то, что большой футбол стартовал поединками 26-го тура чемпионата Германии, футбольные ассоциации продолжают принимать решения о досрочном завершении сезона. Так, в Шотландии решили не доигрывать сезон, а чемпионский титул отдать, Селтику, который лидировал к моменту приостановки.

Football.ua выделил самые главные футбольные новости минувшего дня. Мы поговорим о том, как Марьян Швед останется без золотой медали чемпионата Шотландии, обсудим перенос президентских выборов УПЛ, а также о новых сроках возобновления чемпионата Италии.