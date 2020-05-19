Другое

Английский нападающий пользуется спросом в США.

Даниэль Старридж может подписать контракт с клубом из МЛС, сообщает Goal.

Источник уверяет, что в тридцатилетнем нападающем заинтересованы сразу два клуба — Ди Си Юнайтед и Интер Майами.

В этом сезоне Старридж провел 16 поединков за Трабзонспор, забив семь голов и сделав четыре результативных передачи.

Напомним, что в марте Даниэлю Старриджу запретили играть в футбол в ближайшие четыре месяца из-за нарушения правил ставок.