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Форвард Брюгге признался, что ему было несколько непривычно получать известие о чемпионстве.

Бельгийские спортивные власти решили завершить чемпионат досрочно после того, как власти страны запретили любой спорт до конца июля. Чемпионский титул был вручен Брюгге, который лидировал с 15-очковым отрывом за тур до второго этапа чемпионата (когда набранные очки были бы разделены надвое).

В составе "черно-синих" стали чемпионами Эдуард Соболь и хорошо знакомый украинским фанатам экс-нападающий Зари Деннис Бонавентуре.

"Я был с друзьями, мы играли в пинг-понг. Я узнал о чемпионстве, когда меня кто-то тегнул. Я попросил друга проверить уведомление, а он сказал: "Да, вы чемпионы, поздравляю", — рассказал Бонавентуре Sky Sports.

Нападающего связывают со многими клубами, в том числе из английской Премьер-лиги. Нигериец не исключает, что сменит прописку летом.

"Мне нравятся вызовы. В Брюгге я уже три года. Сейчас я сконцентрирован на еще одной игре этого сезона – финале Кубка, который хочу выиграть. А затем посмотрим", — отметил Деннис.

В нынешнем сезоне Бонавентуре сделал два ассиста и забил девять голов в 33 матчах за Брюгге во всех турнирах.