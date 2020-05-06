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Нынешний сезон бельгийского первенства все же не будет доигран.

Совет национальной безопасности Бельгии запретил спорт на профессиональном и аматорских уровнях до 31 июля, сообщает HLN.be. Таким образом, доиграть нынешний сезон в Бельгии не представляется возможным, учитывая, что УЕФА просила закончить внутренние первенства до 3 августа.

Бельгийская Про-лига первой в Европе предложила досрочно завершить этот сезон, однако принятие окончательного решения по данному вопросу затягивалось. Теперь объявить о завершении бельгийских футбольных турниров сезона-2019/20 могут 15 мая на Генеральной ассамблее клубов.

Чемпионом должны признать Брюгге, в составе которого выступает левый защитник сборной Украины Эдуард Соболь.

При этом пока неизвестно, смогут ли бельгийцы начать следующий сезон после 31 июля. Решение об этом будет принято ближе к дате.

В отличие от Бельгии, в ближайшее время должна возобновиться Бундеслига. Чемпионат Германии планируют перезапустить 15 мая.