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Функционер опроверг слухи о 25-миллионом предложении Наполи.

Президент Гремио Ромильдо Болзан Жуниор заявил о том, что его клуб не получал никаких официальных предложений по нападающему Эвертону, несмотря на то, что ранее в прессе фигурировали слухи о желании Наполи подписать футболиста за 25 миллионов евро.

"Еще раз, я вынужден сказать вам, что эта история не имеет ничего общего с правдой. Гремио до сих пор не получил никакого официального предложения о покупке Эвертона".

Кроме того, в январе этого года сообщалось об интересе к 24-летнему бразильцу со стороны Эвертона, но президент Гремио заявил, что до переговоров дела не дошло.

"Был некоторый контакт, прежде всего между Анчелотти и игроком, но затем клуб прекратил какие-то попытки подписать его. Это произошло до переговоров с нами".

"Из того, что мне сказали, это случилось из-за некоторых проблем с финансовым фэйр-плей, которые испытывал Эвертон в тот период", — приводит слова Болзана Жуниора Football Italia со ссылкой на Radio Marte.