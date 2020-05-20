Другое

Футбольные власти регулярно мониторят ситуацию с Covid-19.

Президент Белорусской федерации футбола Владимир Базанов рассказал, что несмотря на выявленный коронавирус в стане ФК Минск, местный чемпионат планируют продолжить.

"Если эпидемиологическая обстановка будет нормальной, то мы будем играть. Мы на постоянной на связи с Минздравом и Минспорта. Перед каждым туром наблюдаем за ситуацией. Если необходимо будет, мы сразу примем меры", — рассказал чиновник в интервью телеканалу Беларусь-5.

Читайте также: Когда вернется футбол после коронавируса: планы чемпионатов

"Сейчас непростая ситуация в ФК Минск. Там есть вопросы, подозрения. Пока ответов нет у многих футболистов, поэтому их игру со Смолевичами перенесли на более поздний срок. Остальные игры пройдут по плану. Перед началом сезона все знали, какая обстановка с коронавирусом, поэтому в клубы были высланы рекомендации. Закупили 500 литров антисептика и отдали во все клубы. Также были закуплены градусники, для измерения температуры", — завершил Базанов.