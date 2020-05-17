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Football.ua обрисовал примерную картину того, когда любители футбола вновь смогут увидеть футбол в прямом эфире.

Пандемия коронавируса оказала негативное влияние на многие сферы жизни, среди которых оказался и мир спорта. Впервые в истории практически все футбольные соревнования приостановились на неопределенный срок. Некоторые чемпионаты, конечно, продолжают функционировать и даже не думали делать паузу, но о потенциальной угрозе жизни и здоровью граждан можно только догадываться.

На данный момент ситуация с распространением COVID-19 во многих странах не является настолько критичной, как это было на первых порах, поэтому в ближайшем будущем футбольные Федерации намерены возобновить чемпионаты. Некоторые лиги, включая немецкую Бундеслигу, уже вернулись после карантина, но некоторые до сих пор пребывают в состоянии неопределенности.

Football.ua попытался собрать воедино известные факты и понять, когда примерно могут быть возобновлены соревнования в различных уголках планеты. Где-то чемпионаты продолжают функционировать, а где-то все не так однозначно.

Чемпионаты Беларуси, Туркменистана и Тайваня

Спортивные соревнования в этих странах не прекращались, несмотря на пандемию коронавируса.

Чемпионат Мексики

Официально завершен. Сезон аннулирован и было принято решение отменить обмен командами между высшим и низшим дивизионами в течении шести лет.

Чемпионат Аргентины

Официально завершен. Сезон не аннулирован, чемпионом стала Бока Хуниорс. Также было принято решение в течении двух лет отменить вылет команд из высшего дивизиона, но оставить систему повышения в классе.

Чемпионат Нидерландов

Официально завершен, сезон аннулирован, а чемпиона в текущей кампании не будет. Однако, на евросезон-2020/21 квоты должны распределиться согласно нынешнему положению дел в таблице (Аякс, АЗ — в Лигу чемпионов, Фейеноорд, ПСВ, Виллем II — в Лигу Европы).

Чемпионат Франции

Официально завершен. Об этом стало известно в конце апреля, а чемпионом сезона стал ПСЖ, безоговорочно лидировавший на тот момент в турнирной таблице. Высший дивизион, в соответствии с правилами лиги, покинули Амьен и Тулуза, а из Лиги 2 поднялись Лорьян и Ланс. Говорить о местах в еврокубках пока рано, ввиду отсутствия информации от УЕФА.

Чемпионат Бельгии

Официально завершен, а чемпионом сезона-2019/20 официально признали Брюгге, за который выступает украинец Эдуард Соболь. Высший дивизион страны покинул Васланд-Беверен. Если УЕФА не станет вносить изменения из-за досрочного завершения чемпионата, то в еврокубки должен попасть обладатель серебряных медаль Гент.

Чемпионат Германии

Первый чемпионат из топ-5 европейских лиг, который возобновился и планирует доиграть сезон-2019/20 до конца. Если ситуация с пандемией коронавируса не усложнится, то чемпион и места в еврокубках будут распределены по спортивному принципу. Единственное — команды в Германии теперь могут проводить по пять замен.

Чемпионат Фарерских островов

Стартовал 9 мая. Следующие матчи должны пройти в заранее запланированные даты.

Чемпионат Австрии

Как объявил исполнительный директор местной Бундеслиги Кристиан Эбенбауэр, футбольные соревнования в Австрии должны возобновить 2 июня. Игры будут проходить каждых три дня, а игроков будут тестировать на коронавирус перед каждым поединком.

Чемпионат Дании

Пока неактивен, но его возобновление планирует на 28 мая перенесенным матчем 21-го тура между Орхусом и Раннерсом.

Чемпионат Швейцарии

В Швейцарии ситуация с возвращением футбола весьма неоднозначна. Федеральное правительство примет окончательное решение касательно возобновления соревнований 27 мая, а старт первенства Швейцарии планируется на начало июня. Несмотря на то, что футболистам разрешили возобновить тренировки, большинство из них отказались это делать.

Чемпионат Венгрии

Возобновление сезона планируется на 23 мая, а стартовым матчем после карантина должен стать Веренцварош — Дебрецен.

Чемпионат Азербайджана

18 мая команды имеют возможность возможность вернуться к тренировочному процессу, а футбол должен вернуться в первой половине июне.

Чемпионат Чехии

Местные футбольные власти официально объявили о рестарте первенства 23 мая. Сезон продлится без зрителей до 18 июля с возможностью продления до 2 августа.

Чемпионат Италии

Несмотря на то, что пандемия коронавируса наибольший удар нанесла по Италии среди стран Европы, в Федерации футбола неоднократно заявляли о желании возобновить Серию А. В мае все команды возобновили тренировочный процесс, однако из-за регулярных новостей о новых заражениях футболистов может закрыть вопрос о возвращении футбола на неопределенный срок. Пока планируется рестарт Серии А на 13 июня.

Чемпионат Польши

Местные футбольные власти официально объявили о рестарте первенства 29 мая. Экстралига вернется двумя матчами 27-го тура между Шленском и Ракувом, а также между Погонью и Заглембе.

Чемпионат Испании

Руководство Ла Лиги объявило клубам, что сезон может быть возобновлен 12 июня. Планируется, что чемпионат Испании доиграют в течение двух первых летних месяцев, чтобы к августу, когда УЕФА хочет доиграть еврокубки, команды подошли к ним в полной готовности.

Чемпионат Англии

Министр спорта Великобритании Оливер Дауден заверил, что футбол может вернуться уже в следующем месяце при соблюдении всех необходимых норм предосторожности. В рамках проекта "Рестарт" матчи должны возобновиться за закрытыми дверьми 12 июня. Следующее совещание состоится 18 мая.

MLS

Власти Соединенных Штатов Америки официально разрешили командам проводить индивидуальные тренировки с 6 мая, однако чемпионат приостановлен до 8 июня. Ориентировочные даты касательно возобновления MLS пока неизвестны.

Чемпионат Турции

Турки были одними из последних в Европе из тех кто приостановил свой чемпионат из-за пандемии. Местные футбольные власти планируют возобновить чемпионат уже 12 июня.

Чемпионат Украины

Клубы украинской Премьер-лиги возобновили командные тренировки в этом месяце и теперь готовятся к рестарту чемпионата. Как стало известно Football.ua, на заседании клубов украинской Премьер-лиги было принято решение возобновить первенство 30 мая.

Чемпионат Швеции

Скандивы более уверены в динамике спада заболеваемости и на заседании футбольных властей решили возобновить местный чемпионат 14 июня.

Чемпионаты Португалии

Чемпионат Португалии по футболу, который в марте был приостановлен из-за пандемии коронавируса, возобновится 4 июня. Сезон возобновится матчами 25 тура, а до этого времени команды должны провести все необходимые тесты и принять все максимальные меры для обеспечения безопасности своих игроков.

Чемпионаты Венгрии

В Венгрии планируют возобновить сезон 23 мая двумя матчами Кубка Венгрии, а также одним поединком национального чемпионата.

Чемпионат Кипра

Островитяне поставили точный срок возобновления чемпионата — 15 июня.

Лига чемпионов и Лига Европы

Как ранее сообщалось, 7 и 8 августа должны состояться четыре ответных матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Что касается Лиги Европы, то 2 или 3 августа должны пройти первые встречи в таких парах, как Севилья – Рома и Интер – Хетафе. Ответные поединки 1/8 финала, в том числе между Шахтером и Вольфсбургом, состояться 6 августа.