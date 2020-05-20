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Президент УЕФА оптимистично настроен на положительное развитие ситуации.

Президент УЕФА Александер Чеферин высказал свое мнение о текущей ситуации с футболом на фоне пандемии коронавируса.

"Я не думаю, что этот вирус будет длиться вечно. Я думаю, что это изменится раньше, чем многие считают".

"Это серьезная ситуация, но сейчас она снижается, и мы более осторожны. Мы знаем больше о вирусе, и в целом я оптимистичный человек. Мне не нравится этот апокалиптический взгляд, что мы должны ждать второй и третьей волн или даже пятой".

"Мы готовы и будем следовать рекомендациям властей, но лично я абсолютно уверен, что старый добрый футбол с болельщиками вернется очень скоро", — сказал он The Guardian.

Ранее словенский функционер заявил, что количество городов, принимающих чемпионат Европы, может сократиться.