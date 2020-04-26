Италия

Нападающий Гонсало Игуаин рассказал о своих страхах и неудачах.

По словам нападающего Ювентуса и сборной Аргентины Гонсало Игуаина, шесть лет назад он был близок к тому, чтобы повесить бутсы на гвоздь.

"Я всегда очень боялся того, что скажут обо мне люди, – цитирует Игуаина Marca. – Поэтому постоянно сидел дома и старался как можно меньше выходить на улицу. Это было ошибкой, и сейчас я уже избавился от этого страха".

"Особенно тяжело было после того, как мы проиграли финал чемпионата мира в 2014 году. Было очень больно слышать, что я уже не тот, что разучился играть, что мне пора заканчивать с футболом (в матче против Германии при счете 0:0 Игуаин оказался с глазу на глаз с Нойером, но упустил свой шанс, пробив мимо ворот, а когда в другом эпизоде все-таки забил, гол отменили из-за офсайда – прим.ред.). Да я и хотел завершить карьеру после этого, но мама мне не разрешила, смогла убедить меня продолжать".

"Я очень люблю свою маму, и не мог ее ослушаться. К тому же со временем я уже по-другому смотрю на эти вещи. За свою карьеру я играл в величайших клубах мира, в финалах чемпионата мира и Копа Америка, я добился того, о чем даже не мечтал в детстве. Я не могу назвать себя неудачником".

Гонсало сейчас находится в Аргентине для того, чтобы быть рядом с матерью, борющейся с раком, и пока не собирается возвращаться в Италию.

32-летний форвард сборной Аргентины (73 матчей, 31 гол) выступал за Ривер Плейт (41 матч во всех турнирах, 15 голов), Реал (264, 121), Наполи (146, 91), Милан (22, 8), Челси (19, 5) и Ювентус (138, 63).

За свою карьеру он выиграл 3 чемпионата, Кубок и 2 Суперкубка Испании, 2 чемпионата, 3 Кубка и Суперкубок Италии, а также Лигу Европы.

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