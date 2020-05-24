Другое 24 мая 2020, 06:10 Боруссия Д прощается с Гетце и возобновление футбола во Франции: главные новости 23 мая Football.ua выделяет ключевые события прошедшего футбольного дня. Марио Гетце, getty images 24 мая 2020, 06:10 Футбольный сезон возвращается, а новостей становится постепенно больше. Главное за 23 мая: В очередном видео за 23 мая: Лига 1 уже во всю думает о следующем розыгрыше чемпионата: сезон-2020/21 во Франции хотят начать 22 августа. Возвращается еще один чемпионата - в Португалии подтвердили, что перезапуск состоится 3 июня. Летом полузащитник Боруссии Д Марио Гетце получит статус свободного агента и сможет покинуть команду. Также вы можете ознакомиться с главными новостями за 22 мая. Люди Марио Гетце Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте