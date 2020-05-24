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Football.ua выделяет ключевые события прошедшего футбольного дня.

Футбольный сезон возвращается, а новостей становится постепенно больше. Главное за 23 мая:

В очередном видео за 23 мая:

Лига 1 уже во всю думает о следующем розыгрыше чемпионата: сезон-2020/21 во Франции хотят начать 22 августа.

Возвращается еще один чемпионата - в Португалии подтвердили, что перезапуск состоится 3 июня.

Летом полузащитник Боруссии Д Марио Гетце получит статус свободного агента и сможет покинуть команду.

Также вы можете ознакомиться с главными новостями за 22 мая.