Германия

Генеральный директор Боруссии Д Михаэль Цорк подтвердил, что Марио Гетце летом покинет команду.

Летом полузащитник Боруссии Д Марио Гетце получит статус свободного агента и сможет покинуть команду.

"Нынешним летом Марио уйдет, – цитирует генерального директора Боруссии Д Михаэля Цорка Sky Sports Deutschland. – Это решение стало результатом переговоров. Гетце отличный парень, но мы не станем его удерживать, если он хочет уйти».

Интерес к Гетце проявляют Байер, а также Лацио, Милан и Рома.

Атакующий полузащитник национальной сборной Германии (63 матча, 17 голов), которому 3 июня исполнится 28 лет, выступал за Боруссию Д (218 матчей во всех турнирах, 45 голов) и Баварию (114, 36)