Португальская Примейра-лига опубликовала расписание с 25-го по 33-й тур чемпионата. Турнир возобновится даже не четвертого июня, как планировалось ранее, а третьего.

ПОРТУГАЛИЯ. ПРИМЕЙРА ЛИГА, 25 ТУР

03 ИЮНЯ 2020

21:00 Портимоненсе Портимоненсе -:- Жил Висенте Жил Висенте  
23:15 Фамаликан Фамаликан -:- Порту Порту  

04 ИЮНЯ 2020

21:00 Маритиму Маритиму -:- Витория Сетубал Витория Сетубал  
21:15 Бенфика Бенфика -:- Тондела Тондела  
23:15 Витория Гимараэш Витория Гимараэш -:- Спортинг Л Спортинг Л  

05 ИЮНЯ 2020

21:00 Санта-Клара Санта-Клара -:- Брага Брага  
23:15 Авеш Авеш -:- Белененсеш Белененсеш  

06 ИЮНЯ 2020

23:15 Боавишта Боавишта -:- Морейренсе Морейренсе  

07 ИЮНЯ 2020

23:00 Риу Аве Риу Аве -:- Пасуш Феррейра Пасуш Феррейра  

После 24 сыгранных туров в таблице лидирует Порту, опережающий Бенфику на одно очко.