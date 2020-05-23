Португалия

Портимоненсе и Жил Висенте станут первыми, кто сыграет после паузы.

Португальская Примейра-лига опубликовала расписание с 25-го по 33-й тур чемпионата. Турнир возобновится даже не четвертого июня, как планировалось ранее, а третьего.

ПОРТУГАЛИЯ. ПРИМЕЙРА ЛИГА, 25 ТУР

После 24 сыгранных туров в таблице лидирует Порту, опережающий Бенфику на одно очко.