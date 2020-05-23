Португалия 23 мая 2020, 09:09 Официально: Чемпионат Португалии возвращается 3 июня Портимоненсе и Жил Висенте станут первыми, кто сыграет после паузы. Чемпионат Португалии, ligaportugal.pt 23 мая 2020, 09:09 Португальская Примейра-лига опубликовала расписание с 25-го по 33-й тур чемпионата. Турнир возобновится даже не четвертого июня, как планировалось ранее, а третьего. ПОРТУГАЛИЯ. ПРИМЕЙРА ЛИГА, 25 ТУР 03 ИЮНЯ 2020 21:00 Портимоненсе -:- Жил Висенте 23:15 Фамаликан -:- Порту 04 ИЮНЯ 2020 21:00 Маритиму -:- Витория Сетубал 21:15 Бенфика -:- Тондела 23:15 Витория Гимараэш -:- Спортинг Л 05 ИЮНЯ 2020 21:00 Санта-Клара -:- Брага 23:15 Авеш -:- Белененсеш 06 ИЮНЯ 2020 23:15 Боавишта -:- Морейренсе 07 ИЮНЯ 2020 23:00 Риу Аве -:- Пасуш Феррейра После 24 сыгранных туров в таблице лидирует Порту, опережающий Бенфику на одно очко. Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте