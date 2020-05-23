Другое 23 мая 2020, 06:21 Скукота от Динамо, продажа Ньюкасла и рестарт Ла Лиги: главное за 22 мая Football.ua выделяет ключевые события прошедшего футбольного дня. НАСЛЕДНЫЙ ПРИНЦ САУДОВСКОЙ АРАВИИ, GETTY IMAGES 23 мая 2020, 06:21 Футбольный сезон начался в Украине – правда, лишь с товарищеских поединков. В очередном видео за 22 мая: - Динамо и Рух провели товарищеский поединок, который завершился ничьей. - Премьер-лига одобрила продажу Ньюкасла: вот-вот "сороки" перейдут к принцу Саудовской Аравии. - Возобновление Примеры перенесли на неделю: 19 июня должен продолжиться сезон. Также вы можете ознакомиться с главными новостями за 21 мая. Команды Динамо Киев Ньюкасл Рух Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте