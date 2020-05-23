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Football.ua выделяет ключевые события прошедшего футбольного дня.

Футбольный сезон начался в Украине – правда, лишь с товарищеских поединков.

В очередном видео за 22 мая:

- Динамо и Рух провели товарищеский поединок, который завершился ничьей.

- Премьер-лига одобрила продажу Ньюкасла: вот-вот "сороки" перейдут к принцу Саудовской Аравии.

- Возобновление Примеры перенесли на неделю: 19 июня должен продолжиться сезон.

Также вы можете ознакомиться с главными новостями за 21 мая.