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Экс-игрок Зари может сменить клубную прописку этим летом.

Нападающий Брюгге Дэннис Бонавентуре, известный украинским болельщикам по выступлениям за луганскую Зарю, в летнее трансферное окно может уйти на повышение в более сильный чемпионат.

Как сообщает Voetbal Primeur, в услугах 22-летнего нигерийца заинтересованы клубы из Италии, Англии и Турции. Учитывая высокий спрос на своего футболиста, Брюгге намерен выручить с продажи Бонавентуре серьезную сумму.

По информации источника, который ссылается на Gonfialarete, бельгийский клуб оценивает нигерийского форварда более чем в 20 миллионов евро, а среди заинтересованных клубов называются Арсенал, Ньюкасл, Манчестер Юнайтед и Наполи.

В сезоне-2019/20 Дэннис Бонавентуре отыграл 30 поединков, отметившись 8 голами и 2 ассистами. Сообщалось, что в феврале дортмундская Боруссия была готова заплатить за экс-игрока Зари 25 миллионов евро.