Италия

Неаполитанцы жаждут заполучить нападающего Брюгге.

Наполи собирается подписать Денниса Бонавентуре в ближайшее трансферное окно, сообщает Ману Лонжон.

Французский эксперт уверяет, что неаполитанцы нацелены на приобретение нападающего Брюгге, а не Осимхена, о котором шла речь ранее.

В текущем сезоне 22-летний нигериец отыграл 30 поединков, отметившись 8 голами и 2 ассистами.

Напомним, Боруссия Д начала переговоры по переходу Бонавертуре в летнее трансферное окно и готова заплатить за экс-игрока Зари 25 миллионов евро.