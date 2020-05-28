Неаполитанцы жаждут заполучить нападающего Брюгге.
Деннис Бонавентуре, getty images
28 мая 2020, 21:58
Наполи собирается подписать Денниса Бонавентуре в ближайшее трансферное окно, сообщает Ману Лонжон.
Французский эксперт уверяет, что неаполитанцы нацелены на приобретение нападающего Брюгге, а не Осимхена, о котором шла речь ранее.
В текущем сезоне 22-летний нигериец отыграл 30 поединков, отметившись 8 голами и 2 ассистами.
Напомним, Боруссия Д начала переговоры по переходу Бонавертуре в летнее трансферное окно и готова заплатить за экс-игрока Зари 25 миллионов евро.