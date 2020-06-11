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Тренер Ференцвароша уверяет, что не ведет переговоры с турецким клубом.

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров перед матчем против Пакша опроверг слухи о том, что он собирается возглавить Фенербахче.

"Это полная выдумка", — заявил Ребров корреспонденту M4Sport.

По информации сайта болельщиков Ференцвароша Ulloi129, Ференцварош и Ребров уже планируют следующий сезон. Слухи о том, что украинец уйдет в Фенербахче, а его заменит Ласло Белени являются уткой, уверяет источник.

Несмотря на гол Игоря Харатина, Ференцварош сыграл 2:2 с Пакшем. Однако команда все равно лидирует с девятиочковым отрывом от МОЛ Фехервара после 28 сыгранных туров. До конца сезона остается пять туров, поэтому "фради" должны без особых проблем оформить второе чемпионство подряд.